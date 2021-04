Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce Dan Barna a anunțat ca „premierul Florin Citu nu mai are susținerea USR-PLUS” pentru funcția de prim-ministru, USR Timiș a emis un comunicat de presa prin care condamna gestul acestuia de revocare a lui Vlad Voiculescu. Anunța ca „Alianța USR PLUS iși dorește sa ramana intr-o Coaliție…

- Barna a mai precizat ca Romania va merge pe decizia unica stabilita in Uniunea Europeana in ce privește acest pașaport de vaccinare. „Conform poziției premierului, domnia sa a comunicat ca nu considera un pașaport de vaccinare ca fiind util in perioada urmatoare, dar lucrurile sunt mai complicate decat…

- Intrebat cum vede numirea ca secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, in urma propunerii Aliantei USR PLUS, a generalului Irina Alexe, care beneficiaza de pensie speciala, Dan Barna a declarat ca aceasta este un profesionist "remarcabil" in domeniul administratiei."Este decizia colegilor mei…

- „Mecanismul este urmatorul - premierul decide, in coalitie discutam. Bineinteles ca premierul face remaniere, cu presedintele, dar in coalitie se discuta intre liderii de partide si cu premierul daca este cazul. Nu a fost cazul, nu s-a discutat acest lucru. Nu am discutat de nicio remaniere. Premierul…

- Pensiile speciale vor fi eliminate odata cu reformarea intregului sistem al pensiilor, iar decizia se afla in Parlament, a declarat Florin Cițu, prim ministrul Romaniei, la Digi24. „Am avut o lege privind eliminarea pensiilor speciale care a picat la Curtea Constitutionala. Deja sunt trei care au picat…

- Potrivit unui sondaj de opinie INSOMAR efectuat in perioada 8-11 februarie, la cererea Realitatea.net, președintele PNL, Ludovic Orban, fost premier al Romaniei, este favorit in cursa pentru prezidențiale. Acesta a obținut 26% din voturile repondenților. Pe locul 2 s-a clasat liderul PSD, Marcel Ciolacu…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni ca partidul susține eliminarea pensiilor speciale. „Noi vom sustine eliminarea tuturor pensiilor speciale, fara nicio deosebire. Alta varianta nu vom sustine”, a declarat Kelemen Hunor, la Parlament, conform Agerpres. Intrebat daca sustine varianta USR…

- „Noi vom sustine eliminarea tuturor pensiilor speciale, fara nicio deosebire. Alta varianta nu vom sustine”, a declarat Kelemen Hunor. Intrebat daca sustine varianta USR referitoare la eliminarea pensiilor speciale ale demnitarilor, deputatul UDMR a aratat ca nu exista un acord in coalitie pe aceasta…