- Klaus Iohannis a anunațat, marți, ca elevii vor reveni fizic la cursuri din 8 februarie. Au fost stabilite trei scenarii pentru redeschiderea școlilor. Anumiți elevi vor continua sa participe online la cursuri. Capitala se incadreaza in „scenariul gelben” care presupune ca doar copiii de gradinița,…

- Consiliul Național al Elevilor solicita Guvernului sa actualizeze ordinul privind organizarea cursurilor pe timp de pandemie pana pe 30 ianuarie.pentru ca școlile sa se poata pregati, avertizand ca „suntem la un pas distanța” de situația haotica de la inceputul anului școlar.„La aproape doua saptamani…

- Incepand cu 8 februarie, daca evolutia pandemiei se mentine ca in ultimele saptamani, majoritatea scolilor se vor redeschide si elevii se vor intoarce in clase, a spus presedintele Klaus Iohannis. „Se revine, practic, la sistemul cu trei scenarii, in functie de contextul epidemiologic din fiecare localitate.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat astazi, 14 ianuarie, ca „majoritatea școlilor se vor redeschide, in condițiile in care pandemia evolueaza aproximativ la fel ca in ultimele saptamani”. Președintele a anunțat ca se revine la sistemul descentralizat. In localitațile din scenariul verde…

- UDMR sustine, in continuare, redeschiderea scolilor si gradinitelor, respectiv ca invatamantul clasic sa reluat din 8 februarie, a precizat, miercuri, liderul Uniunii, vicepremierul Kelemen Hunor. „Opinia UDMR – pe care incercam sa o impunem si partenerilor de guvernare – este ca invatamantul clasic…

- ​​UDMR cere guvernului, ca în fiecare școala și gradinița, unde e posibila respectarea normelor sanitare și de distanțare sociala, sa se reia cursurile „fața în fața” pâna în clasa a IX-a. Potrivit unui comunicat al Uniunii, decizia Guvernului de a închide unitațile…