- Nu am progresat deloc in privința persoanei premierului, anunța, marți, liderul UDR, Kelemen Hunor. El afirma ca un Guvern poate fi stabil numai daca premierul este și președintele partidului, iar liderii celorlalte doua partide sa fie vicepremieri. „Suntem in competiție cu timpul”, puncteaza el. „Nu…

- Negocierile pe marginea programului de guvernare dinre PNL și PSD vor continua duminica, a anunțat președintele PNL Florin Cițu. „Mai discutam și maine”, a spus Florin Cițu la finalul intalnirii pe care a avut-o sambata cu reprezentanții PSD, scrie mediafax.ro. Intrebat ce capitole…

- Negocierile PNL, PSD si UDMR, pentru formarea viitorului guvern si a noii majoritati parlamentare s-au blocat la capitolul social, in privinta majorarilor de venituri, introducerea de noi taxe, dar si in privinta modului in care va fi ales premierul acestei aliante politice.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca negocierile dintre PNL, PSD si UDMR pe programul de guvernare s-au blocat la capitolul legat de desemnarea premierului. Liderul Uniunii Maghiare a precizat ca s-a propus inclusiv varianta unei rotatii „in trei”, in care si formatiunea sa sa dea premierul.…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luni, 8 noiembrie, pe Facebook, ca formațiunea pe care o conduce a hotarat sa inceapa discuțiile pentru crearea unei coaliții de guvernare impreuna cu PNL și PSD, cu susținerea minoritaților naționale.„Luni ne-am consultat cu președinții organizațiilor județene,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis pe Facebook ca partidul pe care il conduce a hotarat sa inceapa negocierile cu PNL, PSD si grupul minoritatilor din Parlament pentru formarea unei coalitii de guvernare.

- Dacian Cioloș incepe negocierile pentru formarea noului guvern: Cerem refacerea coalitiei in formula ei initiala Presedintele USR, Dacian Ciolos, prim-ministru desemnat, urmeaza sa inceapa marti negocierile cu reprezentantii PNL, UDMR si ai minoritatilor pentru formarea noului guvern, Dacian Ciolos…