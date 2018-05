Stiri pe aceeasi tema

- Seful companiei Xerox, Jeff Jacobson, si alti sase membri ai Consiliului de Administratie vor demisiona, dupa ce compania a ajuns la o intelegere cu actionarii majoritari care s-au opus preluarii de catre Fujifilm din Japonia, relateaza BBC. Seful companiei Xerox, Jeff Jacobson, si alti…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca Romania este solidara cu actiunile aliantei SUA, Marea Britanie si Franta, care a lansat, sambata dimineata, un atac cu rachete de croaziera in Siria. Seful statului reitereaza condamnararea atacului cu arme chimice al ui Bashar-al-Assad asupra populatiei…

- Instagram, detinuta de compania Facebook, le va permite in curand utilizatorilor sa descarce o copie a continutului pe care l-au incarcat pe platforma de partajare a fotografiilor, a anuntat un purtator de cuvant al retelei de socializare. Anuntul vine pe fondul preocuparilor globale legate…

- Wuilly Arteaga, un violonist, simbol al protestelor stradale din Venezuela, a ajuns in Statele Unite și canta la metroul din Manhattan. Deși imaginile cu el cantand in strada in timp ce protestatarii se bateau cu forțele de ordine au facut inconjorul lumii, in metropola americana el este doar inca un…

- Actiunile companiei producatoare de masini electrice Tesla au crescut la 258 de dolari/actiune, dupa ce firma a anuntat o crestere in primul trimestru a productiei Modelului 3, relateaza BBC. In ultima saptamana, actiunile companiei au scazut pe fondul speculatiilor asupra situatiei financiare…

- Victima, Ahmed Arafa, 25 de ani, a fost ucisa in cursul unor altercatii in centrul enclavei, a adaugat ministerul. Sectorul de frontiera este sub tensiuni de vineri, ziua cea mai sangeroasa de la razboiul din 2014. Armata israeliana a afirmat intr-un comunicat ca zeci de palestinieni au "participat…

- Francezii de la AXA vor achizitiona compania de asigurari XL Group in schimbul sumei de 15,3 miliarde de dolari, in incercarea de a crea un lider mondial atat pe piata de asigurari pentru locuinte, cat si pe cea de asigurari pentru accidente, potrivit Reuters. Al doilea cel mai mare asigurator…

- Vesti teribile pentru seful PSD, Liviu Dragnea. Anuntul a venit chiar din Statele Unite ale Americii. Acțiunile companiei Rovio, cea care se afla in spatele cunoscutului joc Angry Birds, au scazut cu aproape 10%, anunta Financial Times, citat de B1TV. Declinul vine dupa ce seful diviziei de gaming…