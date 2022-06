Stiri pe aceeasi tema

- Omar Arnaout, mai pregatit ca niciodata sa iși intre in rolul de tata, la varsta de doar 21 de ani. Artistul se declara extrem de indragostit și a marturisit ca este pentru prima data cand iubește cu adevarat, astfel ca pana la aceasta varsta s-a axat foarte mult pe cariera. In exclusivitate pentru…

- Suna clișeic, dar iata ca este un fapt demonstrat! Dragostea nu are vartsa. La cei 78 de ani, Robert De Niro nu se lasa de iubit! Ba din contra, iubește cu patos, ca un adolescent, o femeie mult mai tanara decat el.

- Dragostea nu are varsta, iar un cuplu din Italia a demonstrat din plin acest lucru. Un tanar in varsta de 19 ani a cerut o in casatorie pe iubita lui care are 76 de ani.Diferenta de varsta dintre cei doi este de 56 de ani. Acest lucru nu i a afectat, iar drept dovada stau imaginile surprinse care au…

- Cristiano Ronaldo a postat prima fotografie cu fetița lui și a Georginei Rodriguez, dupa ce fratele geaman al micuței a murit la naștere. Fotbalistul s-a bucurat ca partenera sa a revenit acasa și a transmis un mesaj emoționant. Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au trecut recent printr-o adevarata…

- Keanu Reeves este, oficial, luat! S-a logodit cu Alexandra Grant! Viața lui Keanu Reeves nu a fost deloc ușoara. In anii 90, și-a pierdut logodnica, fiica și prietenul cel mai bun la distanța de cațiva ani. A trecut cumva insa peste toate greutațile și a mers mai departe. Mulți ani mai tarziu, prin…

