Kazahstan: Opoziţia independentă boicotează parlamentarele de duminică Alegatorii din Kazahstan sunt chemati duminica sa voteze în cadrul unui scrutin parlamentar organizat la 18 luni dupa alegerea presedintelui Kasâm-Jomart Tokaev, transmite dpa, preluata de Agerpres.

Partidul Social-Democrat kazah boicoteaza votul, ceea ce înseamna ca opozitia independenta nu ia parte la alegeri. În ultimele saptamâni, zeci de activisti au fost arestati. Numarul persoanelor cu drept de vot este de aproximativ 11,9 milioane.

La scrutin iau parte 312 candidati din cinci partide. Kazahstanul este republica prezidentiala, potrivit Constitutiei intrate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

