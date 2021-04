Kaufland pune la dispoziția angajaților teste rapide antigen De saptamana viitoare, Kaufland Romania va pune la dispoziția angajaților din magazine, depozite logistice și sedii centrale, in mod gratuit, saptamanal, cate un test rapid antigen SARS-CoV-2. Prin aceasta decizie, compania iși protejeaza atat angajații, cat și clienții, care vor beneficia de un loc de cumparaturi mai sigur. In același timp, compania iși reinnoiește certificarea DEKRA pentru anul 2021, reconfirmand ca toate masurile de siguranța luate impotriva raspandirii COVID-19 sunt implementate corect, complet și sunt conforme cu standardele sanitare internaționale ale Organizației Mondiale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- București, 15 aprilie 2021: Kaufland Romania sporește masurile de siguranța impotriva Covid-19, venind in sprijinul angajaților și clienților. Incepand de saptamana viitoare, compania va pune la dispoziția tuturor angajaților din magazine, depozite logistice și sedii centrale in mod gratuit, saptamanal,…

- Experții din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații solicita interzicerea totala a vanzarii de animale vii in piețele tradiționale și piețele umede pentru a opri posibile apariții viitoare de boli precum Covid-19. Conform The Independent, OMS a cerut tuturor guvernelor sa suspende comerțul cu animale…

- Kaufland Moldova sporește masurile de siguranța impotriva Covid-19, venind in sprijinul angajaților și clienților. Incepand de astazi, compania pune la dispoziția tuturor angajaților din magazine și sediul central teste rapide Covid-19, ce pot fi efectuate saptamanal.

- Premierul Florin Cițu cere ca elevilor sa li se faca teste COVID non-invazive, in școli, la revenirea din vacanța de primavara. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a susținut și el ca testarea elevilor cu astfel de teste este „esentiala”. El a susținut ca aceste teste, din saliva, vor putea fi „autoadministrate”,…

- Guvernul din Venezuela a acuzat, duminica, Facebook de ”totalitarism digital”, in urma blocarii paginii presedintelui Nicolas Maduro timp de 30 de zile, pentru incalcarea politicilor privind raspandirea de dezinformari legate de Covid-19, transmite Reuters. Facebook a explicat in weekend ca…

- Un numar de 59.522 de persoane cu varsta de peste 55 de ani au fost programate pentru a fi vaccinate cu serul anti-Covid-19 AstraZeneca. Luni a fost ridicata restrictia de varsta. „Din momentul ridicarii restrictiei de varsta pentru administrarea vaccinului produs de AstraZeneca, 59.522 de persoane…

- SC CLINIC MED DIAGNOSIS cu sediul in Turda, str. Lianelor Nr. 13, efectueaza teste rapide antigen Covid, cel mai nou tip de testare si, in acest moment, singurul test rapid care detecteaza... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca ar trebui prevazut in forma finala a ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații, care urmeaza sa fie aprobat in contextul inceperii școlii in 8 februarie, ca elevilor care nu vin la școala din cauza ca prezinta simptome de infectare cu noul…