Kaufland oferă angajaţilor un bonus de 1,6 milioane Din dorința de a-i sprijini in eforturile deosebite pe care le depun in aceste zile, Kaufland Romania ofera un bonus de 1,6 milioane euro echipelor sale ,,din linia intai", din magazine și depozite, și introduce plata imediata a orelor suplimentare efectuate in aceasta perioada, conform criteriilor interne, potrivit unui comunicat al companiei. "Sunt deosebit de recunoscator echipelor noastre, in aceste zile de grea incercare pentru o lume intreaga. Sunt mandru de implicarea colegilor mei și le mulțumesc pentru eforturile ieșite din comun, unele dintre ele care poate nu se vad cu ochiul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Ion Ceban a anuntat ca municipalitatea va pierde zilnic 1,7 milioane de lei, dupa ce Comisia pentru situatii exceptionale a decis ca transportul public din Chisinau va fi gratuit, pe perioada luptei impotriva COVID-19, pentru ca taxatorii sa nu mai iasa la munca.

- Componentii si stafurile echipelor de ciclism Cofidis si Groupama-FDI au iesit din carantina in Emiratele Arabe Unite, unde se aflau de zece zile, informeaza lefigaro.fr.Ultimele doua etape ale Turului ciclist al Emiratelor Arabe Unite au fost anulate dupa descoperirea a doua cazuri de infectare…

- Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, joi, in sedinta de guvern, ca ministerul are in pregatire 10 apeluri de proiecte, care urmeaza sa fie lansate in perioada februarie-martie 2020, cu o valoare totala de 250 de milioane de euro."Sunt, in momentul de fata, 10…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 au insumat 13,268 milioane de persoane, in crestere cu 3,6% fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Sosirile turistilor…

- Potrivit Curții de Conturi, la Primaria Cluj-Napoca au fost descoperite prejudicii în valoare de 4,1 milioane lei, abateri financiar-contabile de 177 milioane lei și venituri suplimentare de 3,4 milioane lei. Perioada efectuarii acțiunii de audit a fost între 16 mai și 27 iulie…

- Conform datelor centralizate de catre Institutul Național de Statistica (INS), Romania a importat mai mult petrol in primele zece luini din 2019, decat in perioada similara a anului 2018.Astfel, in primele zece luni din 2019 in Romania a intrat o cantitate de țiței de 7,17 milioane tone echivalent petrol…

- Fotocredit: BMW BMW Group investeste aproximativ 400 de milioane de euro in uzina auto din Dingolfing pentru productia BMW iNEXT . Prin aceasta, cel mai mare centru european de productie va fi pregatit pentru fabricarea de automobile BMW electrice si autonome. Odata cu lansarea BMW iNEXT in 2021,…

- Peste 1,5 milioane de persoane au trecut frontierele de Craciun, cele mai tranzitate fiind punctele de trecere de la granița cu Ungaria. De Revelion, Poliția de Frontiera se așteapta ca mulți romani sa iasa din țara, in special la frontiera cu Bulgaria.In perioada sarbatorilor Craciun, prin…