- Katy Perry și Orlando Bloom au devenit parinții unei fetițe, Daisy Dove Bloom, informeaza contactmusic.com. Cantareața in varsta de 35 de ani și logodnicul ei sunt „invaluiți de dragoste” dupa „nașterea in siguranța” a fetiței lor. „Bun venit pe lume, Daisy Dove Bloom! Suntem onorati sa prezentam noul…

- Numele celor doi duci de Sussex nu apar in actele de cumparare ale locuinței din California, se arata in documentele oficiale. Au cumparat proprietatea in secret ia jumatatea lunii iunie, printr-o fundație necunoscuta, care are aceeași adresa de e-mail cu a managerului lui Meghan Markle de la Hollywood.…

- Meghan Markle si printul Harry si-au cumparat o proprietate cu 14,65 de milioane de dolari in Montecito, comitatul Santa Barbara, in apropiere de Los Angeles, scrie Variety, potrivit news.ro.Insa numele ducelui si ducesei de Sussex nu apar in actele de cumparare a resedintei din California, conform…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a eliminat de pe site-ul oficial al familiei regale britanice pe printul Andrew si pe ducii de Sussex, printul Harry si Meghan Markle, informeaza Agerpres.

- Pe site-ul Windsor nu mai apar conturile de pe paginile de socializare ale prințului Harry si Meghan Markle. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a decis sa-i elimine pe printul Andrew si pe ducii de Sussex, printul Harry si Meghan Markle, de pe site-ul familei regale. Regina Elisabeta a II-a a…