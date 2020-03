Katy Perry se pregateste sa devina mama! A dezvaluit vestea in noul ei clip!

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Katy Perry, care are de mai mult de trei ani o relatie cu actorul Orlando Bloom, este insarcinata, dezvaluie videoclipul piesei „Never Worn White“ lansat pe 5 martie.

- Morodan nu trece prin cea mai frumoasa perioada, dar continua sa fie cu zambetul pe buze. Celebra bloggerița a suferit un incident destul de serios, care a lasat-o fara jumatate de deget. Așa a ajuns blonda pe patul de spital, cu mana și cu degetul in ghips.

- Actorul britanic Orlando Bloom a fost nevoit sa-și corecteze un tatuaj ce reprezinta numele fiului sau, noteaza Agerpres.In urma cu o saptamana Bloom a postat pe Instagram o fotografie in care isi prezenta cu mandrie tatuajul de pe antebrat - numele fiului sau de 9 ani, Flynn, scris in codul Morse,…

- Vestea trista a serii vine din Marea Britanie, intrucat Caroline Flack, o prezentatoare TV celebra, a murit. Avea 40 de ani și se pare ca s-ar fi sinucis chiar de Ziua Indragostiților, scrie a1.ro.