Katy Perry a revenit la masa juraților American Idol după o lună și jumătate de la naștere Katy Perry și actorul Orlando Bloom au devenit parinți in luna august a anului acesta. Artista a dat naștere unei fiice, Daisy Dove Bloom. „Plutim datorita iubirii și totodata nedumeririi dupa nașterea in siguranța a fiicei noastre sanatoase”, au declarat cei doi. Katy Perry a revenit la masa juraților American Idol dupa o luna și jumatate de la naștere „MAMA LAPTE a revenit la munca. Este aproape ridicol sa ma mișc atat de repede. In imagini n-am surprins pauzele de muls”, a scris solista in descrierea mai multor fotografii. Imaginile in GALERIA FOTO de mai sus! Nu a revenit oricum, ci intr-o… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

