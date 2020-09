Stiri pe aceeasi tema

- Katy Perry și Orlando Bloom au devenit parinții unei fetițe, Daisy Dove Bloom, informeaza contactmusic.com. Cantareața in varsta de 35 de ani și logodnicul ei sunt „invaluiți de dragoste” dupa „nașterea in siguranța” a fetiței lor. „Bun venit pe lume, Daisy Dove Bloom! Suntem onorati sa prezentam noul…

- Katy Perry a nascut! Cantareața a adus pe lume o fetița care va purta numele de Daisy Dove. Ziua de 26 august va fi, cu siguranta, insemnata de acum inainte pentru cuplul Perry – Bloom. Cei doi au dezvaluit nașterea intr-o declarație pentru UNICEF. Cuplul a spus ca pluteste de fericire si ca se bucura...…

- Cantareața de 35 de ani Katy Perry și-a facut deja ”planul de bataie” in privința educației pe care i-o va administra fetiței care se va naște in curand. Katy Perry a declarat in timpul unui interviu acordat recent ca va fi corecta, stricta și amuzanta. Intrebata cum o va chema pe fetița pe care o […]

- Celebra cantareața de muzica pop, Katy Perry, s-a decis sa vorbeasca despre o parte urata din viața ei. Mai exact, artista s-a deschis in fața fanilor sai, recunoscand ca a fost diagnosticata cu depresie clinica. Vedeta incepuse sa se teama ca nu va supraviețui și a apelat la ajutor de specialitate…

- "Dragoste. Casatorie. Carucior. Sunt extrem de emotionata si de recunoscatoare. Va multumesc tuturor pentru urarile de bine", este mesajul transmis de artista in varsta de 37 de ani, nascuta in Trinidad si Tobago si crescuta in Queens. Nicki Minaj este casatorita cu Kenneth Perry,…

- S-au saturat sa mai stea inchisi in casa! Orlando Bloom si Katy Perry au iesit la plaja in Malibu, California, SUA. Chiar daca este insarcinata, cantareata nu se teme de COVID-19. Nici actorul Orlando Bloom (43 de ani) nu se teme ca s-ar putea infecta cu virusul ucigas. El si-a aratat muschii impresionanti…

- Loredana Groza este una dintre cele mai longevive artiste de la noi, iar la cei 50 de ani ai sai, proaspat impliniți, arata impecabil, mai ca le face geloase pe adolescentele din zilele noastre.