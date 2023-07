Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a caștigat o noua medalie de aur la concursul de natație Sette Colli Trophy de la Roma. Acesta a reușit sa se impuna și in finala probei de 200 de metri liber. David Popovici a cucerit o noua medalie de aur la concursul de natație Sette Colli Trophy de la Roma. Dupa ce a cucerit sambata aurul…

- David Popovici (18 ani) a caștigat sambata, 24 iunie, proba de 100 de metri liber din cadrul competiției Sette Colli, care are loc la Roma.Inotatorul roman a incheiat proba in 48.10, ceea ce reprezinta un record pentru competiția din Italia.Podiumul probei de 100 de metri liber de la Sette Colli a fost…

- David Popovici a caștigat medalia de aur la proba de 100 de metri liber, din cadrul concursului de natație Sette Colli Trophy, de la Roma. David Popovici, cursa la limita in finala probei de 100 de metri liber David Popovici continua pregatirile pentru Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Sportivul…

- Croatia – Spania este finala Nations League 2023. Ultimul act de la Rotterdam se joaca in aceasta seara, de la ora 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Spania, finalista si in 2021, cand a pierdut ultimul act de pe San Siro in fata Frantei, a trecut in semifinale de Italia, scor 2-1. […] The…

- Bari – Cagliari 0-1 | Cagliari a promovat in Serie A, dupa victoria dramatica inregistrata pe terenul celor de la Bari, exclusiv in AntenaPLAY. Trupa lui Claudio Ranieri a revenit pe prima scena a fotbalului italian, dupa un singur sezon petrecut in esalonul inferior. Cagliari a marcat golul victoriei…

- De la 18:00, David Popovici, 18 ani, concureaza in finala A din Cupa Romaniei, proba 100 de metri liber masculin. David s-a calificat in finala cu al 3-lea timp, 51,37 s, in spatele lui Darius Ștefan Coman și Andrei Ungur. Finala A din Cupa Romaniei, proba 100 de metri liber masculin Ieri, David Popovici…

- Bari – Sudtirol 1-0 a fost exclusiv in AntenaPLAY. Gazdele s-au calificat in finala play-off-ului de promovare in Serie A. Desi scorul la general, dupa cele doua meciuri, a fost de 1-1, Bari a avut castig de cauza pentru ca a incheiat sezonul de Serie B pe un loc mai bun decat Sudtirol. Partida a […]…

- Pan Zhanle a stabilit referința sezonului 2023 in aceasta proba la intrecerea naționala din țara sa, el inotand cele doua bazine in 47,22 s, imbunatațind performanța romanului, care era 47,61 s Aproape doua luni au mai ramas pana la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, iar cursa de 100 de metri liber…