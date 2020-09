Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de 12 luni de la desparțirea de Jamie Foxx, alaturi de care a fost alaturi timp de șase ani, Katie Holmes iubește din nou. Actrița de 41 de ani și-a refacut viața cu un barbat mai tanar cu 8 ani, Emilio Vitolo.

- Lady Gaga face baie in gheața ca sa aiba mai multa energie Baie in gheața! Acesta este secretul lui Lady Gaga pentru a avea mai multa energie inainte de un eveniment. Secret pe care l-a dezvaluit fanilor ei de pe Instagram. Vezi aceasta postare pe Instagram . #vmas O postare distribuita de Lady…

- Selly a facut din nou accident cu mașina de 70.000 de euro Selly, unul dintre cei mai urmariți vloggeri din Romania și membru al trupei 5Gang, a facut iarna trecuta accident cu bolidul in valoare de 70.000 de euro. Mașina la care a visat multa vreme și pe care reușise in sfarșit sa o achiziționeze.…

- Fetița lui Mihai Morar, magnet de like-uri pe Instagram! Mihai Morar se poate declara un barbat implinit. Este de 3 ori tatic. Le are pe gemenele Mara și Cezara, dar și pe Roua, fetița cea mica ce tocmai a implinit 1 an. In ultima vreme, fericitul tatic a postat mai multe fotografii cu micuța sarbatorita…

- Demi Lovato s-a logodit! Cine este viitorul soț Demi Lovato se iubește cu Max Ehrich. Cei doi și-au recunoscut public relația in luna mai, intr-un videoclip al lui Justin Bieber și Ariana Grande. In vreme ce pe unii perioada izolarii i-a adus la desparțire, pe Demi și Max pare ca i-a apropiat și mai…

- Recent, Razvan Simion și Lidia Buble au incheiat o relație ce dura de 5 ani. Deși toata lumea aștepta ca cei doi sa se casatoreasca, iata ca lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. La scurt timp dupa ce prezentatorul Antena 1 a declarat public faptul ca artista nu mai este fericita langa el, aceasta…