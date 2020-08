Un avocat isi viziteaza un coleg de studiu

Un avocat isi viziteaza un coleg de studiu la sfarsit de saptamna, in locuinta acestuia la tara. Gazda este chemata cu treburi urgente in oras. La intoarcere afla ca fostul sau coleg de studiu a fost, in lipsa sa, foarte intim cu sotia sa: – In “corabia” mea m-ai tradat cu sotia mea! Dupa cum stii din dreptul naval,… [citeste mai departe]