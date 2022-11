In Regatul Unit, cu ocazia saptamanii de sensibilizare in privința adicției, Kate Middleton a inregistrat un video in care se adreseaza direct persoanelor care au aceasta suferința. Prințesa de Wales transmite ca adicția ”este o problema grava de sanatate” și ii indeamna pe cei care au aceasta suferința ”sa lase rușinea și sa ceara ajutorul de care au atata nevoie”. Kate Middleton a subliniat ca organizațiile caritabile organizeaza campanii care au ca scop ajutorarea oamenilor sa se recupereze și sa-și continue viața. Mesajul Prințesei transmis prin acest video este incurajator: ”Sunt aici pentru…