- La mai bine de o saptamana de cand presa din Marea Britanie dezvaluia ca Prințesa de Wales a fost externata din spital, apar noi informații cu privire la starea sa de sanatate. Kate Middleton și-a revenit rapid dupa operație, a reușit chiar sa paraseasca Adelaide Cottage. Unde a plecat soția lui William…

- Astazi este ziua unui mare fotbalist roman! Gheorghe Hagi iși sarbatorește ziua de naștere. Și cum iși putea petrece antrenorul de la Farul Constanța ziua in cel mai frumos mod decat pe terenul de fotbal. Nici soția lui, Marilena, nu a lipsit de la aceasta partida importanta pentru "Rege"!

- Kate Middleton a fost externata. Cum se simte prințesa dupa operație! Kate Middleton a suferit o intervenție chirurgicala in zona abdominala in urma cu doua saptamani. Nu se știe care sunt problemele de sanatate cu care se confrunta Prințesa de Wales și care au dus la necesitatea acestei operații .…

- Denis Lemac, fostul atacant al lui Dinamo, cu 3 meciuri bifate in tricoul „cainilor” in sezonul 2014-2015, a renunțat la fotbal și locuiește de ani buni in Statele Unite, unde s-a mutat pentru a fi alaturi de aleasa inimii, o americanca.

- Radu Dragușin, fundașul central roman in varsta de 21 de ani proaspat transferat la Tottenham, provine dintr-o familie de sportivi. Fratele sau, Alex, a practicat voleiul, sport prin intermediul caruia și-a cunoscut actuala soție. Iata cum arata cumnata lui Radu Dragușin!

- Incepand din 15 ianuarie, Happy Cafe revine la Happy cu un nou sezon, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 17:30, dar si o noua formula de prezentare. Cristina Ciobanasu, Ruxandra Luca si Vlad Gherman vor fi gazdele noului sezon.Cei trei vor aborda subiecte noi, atipice si deopotriva inspirationale,…

- Adrian Mutu a facut o postare emoționanta pe contul de Instagram, la aproximativ trei saptamani de cand și-a pierdut mama. Antrenorul roman i-a transmis soției sale, Sandrei Mutu, un mesaj copleșitor.

- Am inceput un roman despre singuratate. Soția mea spune ca nimic din ce scriu nu va fi dezlegat de viața mea și a noastra. Ar fi pacat, spune ea, sa se ințeleaga ca tu, mereu inconjurat de dragoste, ai fi un om singur. Public, experimental, randurile de inceput. Ii spun ca un scriitor nu face niciodata…