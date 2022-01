Kate Middleton, ducesa de Cambridge și soția prințului William, împlinește 40 de ani Catherine, ducesa de Cambridge (nascuta Catherine Elizabeth “Kate” Middleton) este sotia printului William, duce de Cambridge, fiul cel mare al printului Charles de Wales si al printesei Diana, al doilea pe linia succesiunii la tronul britanic. Catherine Elizabeth Middleton s-a nascut pe 9 ianuarie 1982, la Reading (Berkshire), oras din sudul Marii Britanii. A avut o copilarie fericita alaturi de mama sa, Carole, stewardesa, si de tatal ei, Michael, dispecer aerian la compania aeriana “British Airways”. Cei doi au facut avere, fondand “Party Piecces”, o firma de vanzare prin posta a articolelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

