Stiri pe aceeasi tema

- De la viata modesta la vedeta internationala! Actrita Margot Robbie a dezvaluit cum a reusit sa se lanseze. In adolescenta, vindea sandvisuri ca angajata la un restaurant, potrivit click.ro. La 16 ani vindea sendvisuri, la 31 de ani este vedeta internationala cu o avere de 26 de milioane de dolari.…

- Imaginea Mihaelei Radulescu a fost aspru discutata de-a lungul timpului. Care sunt secretele trupului sau de vis și invidiat de multe doamne și domnișoare. Cate operații estetice și-a facut pentru a arata așa? Cate operații estetice are Mihaela Radulescu? Mihaela Radulescu a acceptat sa vorbeasca despre…

- S-au aflat recent secretele care o ajuta pe Penelope Cruz sa arate așa de bine. Diva a uluit pe toata lumea cat de bine arata la plaja, in Sardinia, scrie click.ro. Vedeta arata la fel de bine ca la 20 de ani. Ea a dezvaluit ca secretul frumuseții sale este ca a devenit vegetariana din […] The post…

- Kate Hudson a ajuns in Grecia impreuna cu iubitul ei Danny Fujikawa. Actrita de 42 de ani imbina utilul cu placutul: a venit aici sa filmeze pentru ”Knives Out 2” si pentru a fi alaturi de parintii ei Goldie Hawn si Kurt Russell, care au ajuns aici in cursul saptamanii trecute, noteaza click.ro. Kate…

- Anamaria Prodan atrage atenția cu o noua poza alaturi de Laurențiu Reghecampf. Vedeta a facut noi declarații despre soțul ei, cel care in urma cu cateva zile anunțat divorțul. De dimineața, Anamaria Prodan și-a surprins fanii nu cu vreo fotografie in costum de baie, ci cu una in care apare foarte apropiata…

- Andra este una dintre cele mai indragite cantarețe de la noi din țara și se numara printre cele mai longevive artiste din Romania. Vedeta iși expune frecvent viața de familie pe rețelele de socializare și ii place sa se laude cu copiii ei care au crescut extrem de frumos, insa cum procedeaza artista…