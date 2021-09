Kaspersky: Dublare a atacurilor care vizează piratarea dispozitivelor conectate, în 2021 Numarul de atacuri care vizeaza piratarea dispozitivelor conectate s-a dublat in acest an fata de 2020, de la 16,17% la 32,72%, releva rezultatele unui studiu Kaspersky, sustinut de Nokia.



Potrivit sursei citate, piata dispozitivelor Internet of Things (IoT) a cunoscut recent o dezvoltare activa, cu o crestere dramatica de 23,1%, in cursul anului trecut.



"Aceasta tendinta evidentiaza necesitatea de a asigura o protectie cuprinzatoare a acestui ecosistem impotriva unei game largi de amenintari. Acesta este un fapt sustinut de sondajul Nokia, care arata ca numarul de atacuri…

