Kasparov: „Războiul nu va dura mai mult de câteva luni, dar…” Aflat in vizita in Romania, celebrul șahist de talie internaționala Garry Kasparov s-a referit la modul de funcționare al propagandei ruse in spațiul est european, dar și la importanța unei victorii a vestului in razboiul cu Putin. Kasparov spune ca razboiul nu va dura mai mult de cateva luni, dar ca nu este clar cum va arata victoria vestului. El a declarat intr-un interviu exclusiv la Europa FM ca finalul trebuie sa duca la doborarea lui Putin. Kasparov a rememorat scene din tinerețea sa anti-comunista, dar și o intalnire cu Pep Guardiola. De asemenea a anunțat intenția sa de a reveni in Rusia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

