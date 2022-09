Stiri pe aceeasi tema

- De vineri și pana duminica, Bacaul va gazdui etapa a cincea a Campionatului Național de karting. Vineri și sambata, pe circuitul „Speed Park” sunt programate manșele libere și cele cronometrate, pentru ca duminica, 11 septembrie, dupa sesiunea de incalzire ce va avea loc in intervalul orar 9.00- 10.30,…

- De vineri și pana duminica, Bacaul va gazdui etapa a cincea a Campionatului Național de karting. Vineri și sambata, pe circuitul „Speed Park” sunt programate manșele libere și cele cronometrate, pentru ca duminica, 11 septembrie, dupa sesiunea de incalzire ce va avea loc in intervalul orar 9.00- 10.30,…

- Etapa cu numarul 7 a Campionatului Național de Rally a inceput. A avut loc ceremonia oficiala de deschidere a Raliului Iașului, cel mai așteptat eveniment de motorsport. In prima zi a raliului, organizatorii au programat Superspeciala de la Rapa Galbena, cel mai spectaculos traseu din țara. Ieșenii…

- In acest week-end, pe circuitul de la Bradu s-a desfasurat etapa cu numarul 5, penultima din acest sezon, din cadrul Campionatului National de RallyCross. Desi a participat doar cu trei piloti clubul muscelean RB Racing a terminat aceasta etapa pe locul doi. Sambata si Duminica, 13-14 august 2022, pe…

- In aceasta seara s-a dat start-ul celei de-a XII-a ediții a Raliului Moldovei, reprezentand a șasea etapa a Campionatului Național de Raliuri Betano și a doua etapa pe macadam. Evenimentul a avut loc in Piața Tricolorului, in prezența dlui Silviu Botez, șef serviciu la Serviciul Relații Externe și Dezvoltarea…

- Etapa a treia a Campionatului Național de karting FRK derulata weekendul trecut la Bacau a reunit un numar record de piloți. La șase clase s-au inregistrat caștigatori cu maximum de puncte Circuitul „Speed Park” din Bacau a gazduit, la finalul saptamanii trecute, etapa a treia a Campionatului Național…

- Cea de-a treia etapa din totalul de șase ale Campionatului Național de karting organizat de FRK se va desfașura la finalul acestei saptamani, pe circuitul „Speed Park” din Bacau. Zilele de vineri și de sambata sunt rezervate antrenamentelor libere și manșelor de calificare, pentru ca dumninica, 3 iulie…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern a organizat in perioada 10-12 iunie 2022, intrecerile Campionatului Național de Inot rezervat copiilor 10-11 ani, competiție desfașurata la Bazinul Olimpic din Brașov, la start prezentandu-se 260 de inotatori legitimați la 55 de cluburi de inot, sportivi…