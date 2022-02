Marta Popovici & On The Fly lansează single-ul Hazy Eyes

Miercuri, 23 februarie, Marta Popovici lansează alături de On The Fly primul single de pe albumul ROUND DANCE. Marta Popovici & On The Fly este una dintre cele mai efervescente trupe cu influențe jazzistice din noua generație. Fondată în anul 2018, trupa a început să se dezvolte în cadrul… [citeste mai departe]