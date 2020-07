Kanye West candideaza la alegerile prezindențiale din SUA. Este susținut de Elon Musk Daca pana acum era un susținator vocal al lui Donald Trump, Kanye West este acum pregatit sa-l infrunte la alegeri pe actualul Președinte al SUA. In acest weekend, celebrul rapper a aruncat bomba pe Twitter! Candideaza la prezidențiale! We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020 „Trebuie sa indeplinim promisiuea Americii avand incredere in Dumnezeu, unificandu-ne…