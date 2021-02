Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Babana și-a ingrijorat toți fanii de pe rețelele de socializare, povestindu-le ca se confrunta cu noi probleme de sanatate, la scurt timp dupa ce in luna ianuarie a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Fostul concurent de la Chefi la cuțite li s-a confesat internauților, marturisindu-le ce…

- Razvan Babana de la Chefi la cuțite a ajuns iar in atenția internauților. Din pacate, nu este vorba despre o veste buna, așa cum a fost recent, cand le-a aratat-o fanilor din mediul online pe mama lui, ci despre niște probleme de sanatate. Fostul concurent a fost atat de afectat, incat li s-a plans…

- Daca pana acum iți era foarte ușor sa-l recunoști, iata ca acest lucru e deja istorie, asta pentru fostul concurent de la Chefi la cuțite, Kani, nu mai arata deloc ca inainte! Acesta și-a lasat parul lung, iar acum e total diferit cu noul look!

- Gina Pistol se afla in ultimul trimestru de sarcina și se confrunta cu probleme. Se pare ca iubita lui Smiley se confrunta cu o afecțiune minora, provocata de sarcina. Prezentatoarea ”Chefi la cuțite” a vorbit despre problemele sale de sanatate. Ce boala are Gina Pistol, de fapt Gina Pistol va deveni…

- O romanca stabilita in Austria a traiește o experiența traumatizanta de o luna incoace. Dupa o efectuare incorecta a testului Covid-19, femeia a ramas cu o rana nazala care pare ca nu are leac, astfel ca femeia are dureri și sangerari zilnice. Pentru tot chinul suportat, victima este decisa sa dea in…

- Dupa eliminarea de la Chefi la cuțite, Foca a fost așteptat acasa, cu brațele deschise, de catre soția lui. Silviu Costan, pe numele lui real, a fost intampinat cum se cuvine de frumoasa roșcata.

- Claudia Radu de la emisiunea „Chefi la Cuțite face dezvaluiri uluitoare in ceea ce privește starea sa de sanatate. Concurenta este hotarata sa scape de kilogramele in plus și sa adopte un stil de viața sanatos de acum inainte!