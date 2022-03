Stiri pe aceeasi tema

- The Hill citeaza surse de la Casa Alba și anunța ca vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina. Vizita ar urma sa dureze doua zile, incepand de miercurea-joia viitoare, conform surselor citate.…

- O tanara ucraineanca refugiata in Romania a nascut Spitalul Județean Suceava. Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ieri, o tânara ucraineanca refugiata în România a nascut la Spitalul Judetean din Suceava. Atât mama, cât si fetita…

- Autoritatile de la Bucuresti au salutat anuntul Statelor Unite ale Americii de a trimite in Romania un batalion de tip Stryker cu 1.000 de militari americani, care va ajunge in tara noastra incepand cu aceasta luna. Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca anuntul concretizeaza decizia lui Joe Biden…

- Ministrul Finanțelor, dl Adrian Caciu, a discutat joi, 13 ianuarie 2022, cu dl David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad-interim al Statelor Unite ale Americii la București, subiecte de interes in relațiile bilaterale, cu accent pe continuarea masurilor prioritare pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri…

- In timp ce in majoritatea tarilor UE restrictiile anti-COVID se inaspresc, la noi, autoritatile sunt de parere ca e mai buna o relaxare a masurilor decat reguli dure pe care nu le respecta nimeni.