- Talibanii au amenintat vineri cu reluarea ostilitatilor impotriva fortelor straine din Afganistan, daca acestea nu respecta termenul de 1 mai stabilit pentru retragere, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Avertismentul talibanilor vine dupa ce joi noul presedinte al SUA Joe Biden a afirmat…

- Președintele SUA, Joe Biden, a delegat-o miercuri pe vicepreședinta Kamala Harris sa rezolve problema delicata a afluxului de migranți la frontiera SUA-Mexic, potrivit AFP."Va dau o sarcina dificila... Ea a fost de acord sa conduca acest efort diplomatic", a adaugat el, referindu-se…

- Firma germana in domeniul biotehnologiei CureVac, care dezvolta un vacin impotriva covid-19, a anuntat luni o continuare a testelor clinice, in care include noi variante SARS-CoV-2, si si-a confirmat obiectivul unei puneri pe piata in trimistrul doi al lui 2021, relateaza AFP. CureVac isi…

- Presedintele Joe Biden a limitat utilizarea de catre armata americana a atacurilor cu drone impotriva gruparilor jihadiste in afara teatrelor de razboi in care SUA sint angajate oficial, schimbind politica predecesorului sau, Donald Trump, care a dat mina libera militarilor americani in tari precum…

- Fostul presedinte francez Francois Hollande a declarat sambata intr-un interviu acordat publicatiei Le Parisien ca nu accepta "atacurile repetate impotriva justitiei" dupa condamnarea lui Nicolas Sarkozy la inchisoare, chiar daca "intelege ce reprezinta" aceasta decizie pentru predecesorul sau la…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reactionat, dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a cerut ministrului Justiției explicații in cazul clasarii Dosarului 10 august. „Oamenii politici din Romania ar trebui sa se hotarasca! Respecta independența justiției și se abțin de la comentarii privitoare la deciziile…

- Donald Trump și soția sa Melania s-au vaccinat impotriva Covid-19 in luna ianuarie, cand inca se aflau la Casa Alba, fara sa faca public acest lucru. Un consilier al fostului președinte american a declarat, luni, pentru CNN , ca nu se știe cu exactitate ce vaccin au primit cei doi. Deși inițial, potrivit…

- Parlamentul sloven s-a reunit luni pentru a dezbate o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului conservator Janez Jansa, acuzat de opozitie ca profita de pandemia de coronavirus pentru a submina statul de drept, relateaza France Presse. "Sunteti aici pentru a alege intre o democratie autoritara…