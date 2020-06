Kalif lansează albumul 3:33 Kalif, solistul cunoscut pentru colaborarile cu Letty sau Boier Bibescu, lanseaza albumul 3:33. Albumul este cantat integral in limba Spaniola. “3:33″ este un material diferit, am ales sa compun acest album intr-o limba internaționala (Spaniola) pentru a capta o audiența cat mai mare alegand doua stiluri pe care eu le consum zilnic Raggaeton și R&B. Tot materialul este o poveste, de aceea recomand sa fie ascultat in ordinea in care sunt numerotate piesele. Pentru mine este un pas important in cariera și sunt sigur ca mulți dintre voi veți rezona cu emoția transmisa in acest abum. Avem trei colaborari… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

