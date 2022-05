Kali Uchis a lansat piesa Desafinado

Stiri pe aceeasi tema

- Diana Ross colaboreaza cu Tame Impala pentru “Turn Up The Sunshine”. Acesta este primul single din coloana sonora originala a filmului “Illumination’s Minions: The Rise of Gru”, noua comedie din cea mai mare franciza animata din istorie, care urmeaza sa fie lansata vineri, 1 iulie, pentru a coincide…

- Solista Anna Lesko a lansat o noua piesa care poarta numele de „Guleala”, alaturi de timișoreanul GIM, cel care a impresionat o intreaga țara anul trecut la Romanii au talent. Piesa inspirata din folclorul ucrainean a fost produsa de Costi Ionița, iar videoclipul a fost regizat de Alex Ceaușu. De altfel,…

- Lady Gaga a lansat piesa „Hold My Hand” de pe coloana sonora „Top Gun: Maverick”, unul dintre cele mai așteptate blockbustere ale anului. Noua melodie a fost produsa Lady Gaga, BloodPop© și Benjamin Rice, iar versiunea ce se va regasi pe coloana sonora „Top Gun: Maverick” beneficiaza de intervenții…

- The Wanted a lansat piesa Gold Forever. Acest lucru s-a nascut inițial dintr-o cerere a familiei lui Tom de reda Gold Forever la memorialul sau. The Wanted a decis sa creeze o versiune mai potrivita și a fost produsa varianta Gold Forever (pentru Tom). Piesa a fost redata la memorial, iar trupa a postat-o…

- Ioan Popovici, solistul formației FlareHead a lansat prima sa piesa sub nume propriu, single-ul Voyager avand parte și de un videoclip. „Prima mea piesa vorbește despre puterea de a schimba lucrurile, de a ne schimba propriul destin… de a avea aceasta curiozitate… de a-ți asuma acest risc. Pentru mine…

- Becky Hill lanseaza piesa “Personally”, pe care a inclus-o pe albumul “Only Honest On The Weekend”. Albumul de studio de debut al lui Becky Hill, Only Honest On The Weekend, a fost lansat in 2021, dupa materialul “Get To Know”, din 2019, colecția de 13 piese de single-uri pe care fie le-a lansat ea…

- Imagine Dragons a lansat piesa „ Bones”. O examinare spirituala a vieții și a morții, cantecul explodeaza cu un refren molipsitor care celebreaza scanteia intangibila care ne aprinde ființele. „Bones” este o reflecție a obsesiei mele constante pentru finalitatea și fragilitatea vieții”, spune Dan Reynolds,…

- Considerat copilul minune al rap-ului, ArrDee ișicontinua inceputul prolific de an cu lansarea single-ului „Come & Go”. Piesa „Come & Go” il evidențiaza pe ArrDee intr-o stare de meditație, in timp ce acesta exploreaza dragostea și pierderile, relațiile trecatoare și absența tatalui sau – toate aceste…