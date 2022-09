Stiri pe aceeasi tema

- Multi dintre ucrainenii predati Kievului de Moscova in cadrul unui schimb important de prizonieri de razboi au fost "torturati brutal" in captivitate, a declarat joi, 22 septembrie, un inalt oficial ucrainean. "Multi dintre ei au fost torturati cu brutalitate", a declarat, in cadrul unei conferinte…

- Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, critica dur decizia autoritaților militare ruse de a accepta un schimb de prizonieri cu Ucraina, operațiune care i-a inclus și pe luptatorii straini capturați la uzina Azovstal din Mariupol. Kadirov se arata nemulțumit de faptul ca nu a fost consultat și afirma ca…

- Ucraina anunța schimbul cu Rusia a 215 militari, printre care sefi ai apararii de la combinatul metalurgic Azovstal din orasul Mariupol, simbol al rezistentei la invazia rusa, informeaza Unian.net .

- Ucraina a anuntat, miercuri, schimbul cu Rusia a 215 militari, printre care sefi ai apararii de la combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, simbol al rezistentei la invazia rusa. „Am reusit sa eliberam 215 de persoane” in cel mai mare schimb de la inceputul invaziei ruse in februarie, a declarat…

- Ucraina anunța schimbul cu Rusia a 215 militari, printre care sefi ai apararii de la combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, simbol al rezistentei la invazia rusa, informeaza Unian.net .

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 211. Mobilizarea parțiala anunțata de Vladimir Putin a declanșat, in marile orașe ale Federației, cele mai ample proteste de la inceputul razboiului din Ucraina. Sute de ruși revoltați au fost arestati, iar procurorii ii ameninta cu 15 ani de inchisoare. Deși ministrul Apararii…

- Ucraina a anuntat miercuri schimbul cu Rusia a 215 militari, printre care sefi ai apararii de la combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, simbol al rezistentei la invazia rusa, scrie AFP.

- 144 de soldați ucraineni, dintre care 95 de aparatori ai otelariei Azovstal din Mariupol, acum ocupat de ruși, s-au intors acasa, in cadrul unui schimb de prizonieri convenit intre Kiev și Moscova, a anunțat miercuri Ministerul ucrainean al Apararii, citat de CNN . „A avut loc un alt schimb de prizonieri,…