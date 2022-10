KADEBOSTANY face echipa cu Vassilina pentru o piesa cu influente folk puternice, Lovelace KADEBOSTANY iși lanseaza ultimul single al anului 2022, „Lovelace”, in colaborare cu Vassilina. O piesa cu influențe folk puternice, „Lovelace” are o prezența eleganta și reușește sa transmita emoții puternice. O combinație de ritmuri pop moderne și influențe folk, alaturi de vocea plina de sensibilitate a artistei Vassilina, orginara din Grecia, „Lovelace” este genul de piesa care iți poate aduce liniștea interioara de care ai nevoie. KADEBOSTANY este genul de artist care transmite emoții prin fiecare lansare a sa, așa ca nici de aceasta data artistul nu dezamagește, ci reușește sa induca… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

