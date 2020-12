Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul ucrainean Vitalie Manski, 57 de ani, a fost reținut marți, 22 decembrie, de forțele de securitate dupa ce a protestat in fața sediului serviciului secret FSB afișand o pereche de chiloți albaștri, a transmis televiziunea independenta Rain TV, preluata de G4Media.Manski a vrut sa atraga atenția…

- Școlile de stat din Moscova au primit de completat un chestionar care masoara activitatea politica și loialitatea fața de autoritați a profesorilor lor, relateaza Moscow Times.Sondajul i-a întrebat pe profesori daca au participat la mitinguri pro-Kremlin sau ale opoziției în ultimii…

- Fostul președinte elvețian Flavio Cotti, care a fost și ministru de externe și de interne al țarii, a murit la varsta de 81 de ani, din cauza COVID-19, potrivit www.rfi.fr . Cu mare tristete am aflat despre decesul lui Flavio Cotti”, a scris pe Twitter actualul sef al diplomatiei de la Berna, Ignazio…

- FTC a anuntat intr-un comunicat ca va solicita un ordin care ”ar putea, intre altele, sa ceara vanzarea unor active, intre care Instagram si WhatsApp”. In plangerea sa, coalitia formata din 46 de state, Washington D.C. si Guam, a solicitat, de asemenea, ca achizitia Instagram si WhatsApp de catre Facebook…

- O serie de documente din instanța facute publice marți de un judecator ofera detalii vagi despre presupusele nereguli și nu par sa il lege in mod direct pe președintele Donald Trump, scrie New York Times.Departamentul de Justiție de la Washington investigheaza un caz in care intermediarii unui condamnat…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa-l gratieze pe fostul sau consilier in probleme de securitate nationala Michael Flynn, care a pledat vinovat in 2017 pentru ca a mintit FBI cu privire la contactele sale cu un diplomat rus. Trump ar avea intentia de a-l include pe fostul general Flynn…

- "Vom incepe derularea unui nou proiect pentru Romania, impreuna cu Polonia, pentru construirea unei autostrazi și cai ferate, care sa lege Constanța, de la Marea Neagra, cu Gdansk, de la Marea Baltica. Acest proiect de infrastructura va reprezenta un beneficiu uriaș pentru economiile Romaniei și…

- Scriam acum doi ani, dupa alegerile pentru președinția Federației Ruse, ca Vladimir Putin este insași ”normalitatea”. Acum spun din nou – Putin este un garant al normalitații. Din toate punctele de vedere și la toate capitolele. © Sputnik / Mikhail KlimentyevPutin: Situația din Karabah este o tragedie…