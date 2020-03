Justiţia din Franţa a decis: un şofer pe Uber este angajat, nu colaborator. Miza are legătură şi cu pensiile Instanta din Franta a decis ca relatia dintre Uber si sofer sa fie reclasificata drept contract de munca. „Prin conectarea la platforma digitala Uber, se stabilește o relație de subordonare intre șofer și companie. Prin urmare, șoferul nu ofera servicii ca self-employed, ci ca angajat”, a precizat instanța franceza, conform startupcafe.ro. Judecatorii francezi au prezentat mai multe argumente prin care au decis ca șoferul care „facea Uber” in Franța sa fie reclasificat drept angajat: Șoferul care utilizeaza aplicația Uber nu iși constituie propria clientela; Șoferul nu iși… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net Șoferul care utilizeaza aplicația Uber nu iși constituie propria clientela; Șoferul nu iși…

Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion teribil pentru aplicația gratuita de brokeraj Robinhood, evaluata la peste 7,6 miliarde de dolari in iulie 2019: a avut o eroare care a ”incuiat” conturile pentru utilizatori luni, 2 martie, exact cand bursele corectau, in creștere, prabușirea de vineri a indicelui Dow Jones Industrial Average,…

- Huawei va construi prima sa fabrica europeana in Franta, a declarat joi presedintele grupului chinez, Liang Hua, in timp ce gigantul industriei telecomunicatiilor vrea sa tempereze ingrijorarile provocate de acuzatiile Statelor Unite potrivit carora Beijingul i-ar putea folosi echipamentele pentru…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au dispus condamnarea in prima instanta a unei femei la doi ani de inchisoare cu suspendare, aceasta fiind gasita vinovata de abuz in serviciu in forma continuata si luare de mita in forma continuata 7 lei .Decizia Tribunalului Constanta nu este definitiva,…

- Compania de transport de pasageri FlixBus urmeaza sa opereze rute din Franta catre Maroc incepand de marti, 18 februarie, la 7 ani de la primul transport rutier de calatori realizat de companie, care a avut loc...

- In cursul zilei de astazi, 04 februarie 2020, s-a desfasurat Adunarea Generala a judecatorilor din cadrul Tribunalului Arad, pentru a decide cu privire la continuarea sau incetarea formelor de protest adoptate prin Hotararea din data de 21 ianuarie 2020 a Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul…

- TypingDNA, un start-up fondat in București acum patru ani ce și-a mutat recent sediul in New York, a primit finanțari de 5,25 milioane de dolari in Statele Unite și mai dorește sa atraga alte 1,25 milioane de dolari, scrie TechCrunch.com, citand un document depus de companie la autoritațile din SUA,…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul lui FCSB, a declarat ca nu mai ia in calcul emigrarea in Grecia, dupa ce in urma cu cateva zile era convins ca nu va mai ramane in Romania. „Eram suparat și ingrijorat pentru familia mea, dar Dumnezeu și Justiția din Romania mi-au facut dreptate. Judecatorii mi-au…

- Autoritatea pentru Concurența din Franța a amendat compania Google cu 150 de milioane de euro pentru abuz de poziție dominanta pe piața de publicitate online, transmite publicația TechCrunch, potrivit Mediafax.Potrivit Autoritații, regulile de utilizare ale serviciului Google Ads sunt „opace…