Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1,1 milioane de persoane au fost aduse in Rusia din zonele lovite de razboi ale Ucrainei de la inceputul invaziei vecinului sau de catre Moscova in februarie. Printre cei adusi in Rusia se numara in jur de 200.000 de copii, a declarat seful militar rus Mihail Mizintev, citat de agentia de presa…

- Transnistria este o „bula mare” pe care rusii incearca sa o foloseasca pentru a destabiliza situatia din Ucraina. Acest lucru a fost anuntat in emisiunea maratonului national de fostul sef adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Viktor Yagun.

- Doua noi explozii s-au produs marți dimineața in localitatea Maiak din regiunea Grigoriopol, anunța publika.md și știri.md . Potrivit autoritaților separatiste de la Tiraspol, prima explozie s-a produs in jurul orei 06:40, iar a doua la 07:05. Exploziile ar fi provocat deteriorarea a doua antene de…

- Serghei Narișkin, șeful Serviciului de Informații Externe din Rusia (SVR), a declarat in cadrul unui eveniment de la Moscova, ca Rusia „traiește acum un moment cu adevarat istoric”. „Se decide soarta Rusiei, locul ei viitor in lume”, a spus Narișkin. Discursul șefului de spionaj s-a concentrat pe importanța…

- Ucrainenii din orașul Melitopol au primit pliante de la Vladimir Putin. Despre aceasta scrie Radio Svoboda. Potrivit acestora, Putin le promite cetațenilor ”pace și securitate”, iar pe soldații ucraineni îi îndeamna sa depuna jos armele, potrivit Safenews.md. „Dragi…

- Membrii Consiliului Național al Audiovizualului se intalnesc luni dimineața, 28 februarie, pentru a discuta, intr-o ședința informala, despre cabliștii romani care distribuie postul TV Russia Today, considerat de Uniunea Europeana responsabil cu propaganda și manipularea Rusiei, au declarat surse din…

- Presedintele Senatului și al PNL, Florin Citu, vrea ca Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA) sa interzica „toti propagandistii Moscovei” din presa romaneasca. „Este momentul ca Romania, prin intermediul ANCOM și…

- Consiliul de Securitate ucrainean cere miercuri instaurarea starii de urgenta in Ucraina pe fondul unor temeri cu privire la o invazie rusa iminenta, relateaza AFP. ”Parlamentul ucrainean trebuie sa adopte aceasta decizie in 48 de ore”, a anuntat, la finalul unei reuniuni a organismului, secretarul…