Justin Trudeau, depășit în sondaje, huiduit și atacat cu pietre de antivacciniști Depașit în sondaje de catre rivalul sau conservator, urmat de o mulțime de protestatari la fiecare ieșire și acum vizat de &"tiruri&" cu nisip: prim-ministrul canadian Justin Trudeau este la doar doua saptamâni distanța de alegerile legislative pe care le-a convocat, scrie AFP.

Cu toate acestea, la jumatatea lunii august, când a anunțat organizarea alegerilor anticipate pe 20 septembrie, a avut sondaje încurajatoare și a sperat sa navigheze pe gestionarea pandemiei și a succesului campaniei de vaccinare.

Dar de atunci, campania sa a scapat de sub control și obiectivul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

