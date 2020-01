Justin Trudeau: Avionul ucrainean, doborât de o rachetă iraniană Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei, a declarat ca dovezile din prezent indica faptul ca avionul ucrainean, prabușit miercuri la scurt timp dupa decolarea de la Teheran, a fost, in realitate, doborat de o racheta antiaeriana trasa de iranieni, potrivit digi24.ro. Avionul se indrepta spre Kiev, insa cei mai mulți pasageri (138) aveau escala in Kiev, iar destinația finala era Canada. „Avem informații, din mai multe surse, atat din partea aliaților noștri, cat și de la propriile noastre servicii secrete. Dovezile indica faptul ca avionul a fost doborat de o racheta antiaeriana iraniana”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- O filmare video difuzata de catre New York Times pare sa arate racheta iraniana lovind avionul ucrainean in momentul in care se afla deasupra orașul Parand, in apropiere de aeroportul din Teheran.

- O filmare video verificata de catre New York Times pare sa arate racheta iraniana lovind avionul ucrainean in momentul in care se afla deasupra orasul Parand, in apropiere de aeroportul din Teheran, zona din care aeronava nu a mai transmis semnal, inainte sa se prabuseasca, miercuri. O mica explozie…

