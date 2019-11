Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 26 de ani din satul Caltuna, comuna Smeeni, a fost gasita sambata moarta si fiul ei, in varsta de sapte ani, se afla in stare grava la Spitalul judetean Buzau, din cauza...

- Doi soți au a trait clipe dramatice in locul in care trebuiau sa se distreze și sa se relaxeze. Cei doi au vrut sa aiba parte de o vacanța fericita, insa totul s-a transformare intr-o adevarat tragedie.

- Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au identificat o femeie banuita de comiterea unui furt. Cea in cauza, o femeie de 22 de ani, din comuna Recea Cristur, ar fi patruns in data de 1 noiembrie intr-o locuinta de pe raza localitatii Boldut, comuna Ceanu Mare, de unde ar fi sustras susma…

- O femeie de 71 de ani a murit, luni, in judetul Constanta, dupa ce a mers sa dea de mancare la porc, a cazut in acel adapost, iar animalul i-a mancat o mana. Cadrele medicale sosite la fata locului au constatat decesul.

- Justin Timberlake, in varsta de 38 de ani, a suferit un șoc cand a fost „agațat” pe covorul roșu, in timp ce se indrepta spre show-ul Louis Vuitton de la Paris Fashion Week. Artistul a coborat și mașina și mergea liniștit ținandu-și soția, pe Jessica Biel, de mana, cand, un barbat s-a agațat de picioarul…

- Actorul britanic Gerald Butler a dat in judecata o femeie care a provocat un accident rutier in urma caruia el a fost proiectat in aer mai multi metri de pe motocicleta sa si a suferit "rani catastrofale", potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Potrivit documentelor depuse in instanta, Gerald Butler…