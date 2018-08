Justin Timberlake, autor al unui show TV

Stiri pe aceeasi tema

- Aparatul de lucru al Consiliului Județean Hunedoara va trebui sa ii ofere raspunsuri scrise consilierului Florin Marza (PNL). Acesta vrea sa afle de la conducerea instituției județene raspunsuri legate de problemele Vaii Jiului. Raspunsurile sunt așteptate in scris. Doua dintre chestiunile prezentate…

- Ioan Toderașcu La Oraștie, la prima ediție a Festivalului Național de Literatura și Grafica Umoristica ”Dacul Vesel”, vasluianul Ioan Toderașcu a primit premiul ”Kosonul de argint” Ioan Toderașcu a fost pe podium la prima ediție a Festivalului Național de Literatura și Grafica Umoristica ”Dacul Vesel”,…

- Gruparea de Jandarmi Mobila “Matei Basarab” Ploiești organizeaza concurs in vederea ocuparii postului vacant de ofițer specialist III Armament Geniu-Chimic (nivelul funcției-execuție, prevazuta cu gradul de colonel), prin incadrare directa, din randul oricaror persoane care indeplinesc condiițiile legale,…

- Gradinita cu Program Prelungit "Lumea Florilor", cu sediul in Navodari, Aleea Ghioceilor nr. 7, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea a 0,50 post vacant aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014.Denumirea postului: administrator financiar ndash;…

- Primaria Municipiului Vaslui va organiza un nou concurs pentru ocuparea postului de director al Clubului Sportiv Municipal Vaslui dupa ce singurul candidat inscris a picat la proba scrisa. Procedura de ocupare a postului de director al CSM Vaslui va fi reluata, cel mai probabil, saptamana viitoare,…