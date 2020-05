Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul Justin Bieber si sotia sa, top modelul Hailey Baldwin, au lansat luni pe Facebook Watch, un reality-show intituat "The Biebers", in care vor prezenta fanilor cateva aspecte ale vietii lor cotidiene in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza EFE. "Suntem foarte emotionati…

- Industria auto chineza se dezvolta cu pasi rapizi pe toate fronturile. Si daca in 2020 unele companii inca mai copie masini din occident sau folosesc materiale de calitate inferioara, ori aceeasi calitate a asamblarii lasa de dorit, iata ca unii jucatori dau dovada ca se implica in cel mai serios mod…

- Toyota a lansat un model care vrea sa intre puternic pe o piata in care se afla si Dacia Duster. Asiaticii au anuntat, joi, noul Toyota Yaris Cross, un SUV urban de segment B. Acesta va concura in special cu Dacia Duster si Renault Captur. Noul model de la Toyota are 4.180 milimetri…

- Apple a lansat iPhone SE, un smartphone cu design vechi, dar mai puternic si cu un pret atractiv Chiar daca arata ca un iPhone vechi de 6 ani, noul iPhone SE are un chipset puternic si un pret care-l va face atractiv pentru multi. iPhone SE, a doua ediţie, foloseşte designul lui iPhone 8,…

- In 2013, britanicii de la McLaren lansau versiunea de serie a lui P1, supercarul de 916 CP, in cadrul Salonului Auto de la Geneva. McLaren P1 a fost construit in doar 375 de exemplare, cu un preț de pornire de 866.000 de lire sterline, echivalentul a un million de euro sau 1.2 milioane de dolari. Modelul…

- Meghan Markle, sotia printului Harry, este naratorul documentarului „Elephant” al Disneynature care va fi lansat pe platforma Disney+ pe 3 aprilie, anunța news.ro.In luna ianuarie, dupa ce printul Harry a anuntat retragerea din atributiile familiei regale britanice, a fost anuntat ca Markle…

- Noul coronavirus nu ține cont de nimeni și de nimic! Sabrina, soția actorului Idris Elba, a fost testata pozitiv cu COVID-19. Modelul a refuzat sa se izoleze de actor, depistat și el cu coronavirus!

- Bugatti a publicat primele fotografii și informații oficiale referitoare la noua ediție Chiron Pur Sport. Modelul propune o serie de modificari estetice, imbunatațiri la nivelul suspensiei și echipamente noi fabricate din materiale ușoare. Noul Chiron Pur Sport a fost dezvoltat pentru a oferi un comportament…