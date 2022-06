Stiri pe aceeasi tema

- Justin Bieber anunta ca e grav bolnav si trebuie sa isi amane spectacolele din Toronto.Vedeta pop, in varsta de 28 de ani, a anuntat pe Instagram ca are boala Lyme si mononucleoza cronica."Nu pot sa cred ca spun asta. Am facut totul pentru a ma insanatosi, dar boala mea se inrautateste. Mi se rupe inima…

- Momentul care a șocat pe toata lumea la Cupa Romaniei. Joi seara, pe stadionul Giulești, a avut loc ultimul act al competiției. Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o cu 2-1 pe FC Voluntari și și-a asigurat prezența in preliminariile Conference League. Dar evenimentul a fost umbrit de ceea ce s-a intamplat la…

- Gareth Bale (32 de ani) a intrat pe teren in minutul 74 al meciului Real Madrid - Getafe 2-0 și a fost fluierat copios pe „Bernabeu”. Casemiro (32), mijlocașul defensiv al madrilenilor, il apara pe galez și ii contreaza pe fani. „Cand fluierați un jucator, ne fluierați pe toți. In fotbal, fiecare are…

- Fanii lui Cristiano Ronaldo sunt șocați! Acesta este anchetat de poliție din cauza unui gest. Manchester United a pierdut sambata pe terenul lui Everton, iar furia simțita dupa eșec și-a revarsat-o pe un copil cu autism. Starul portughez și-a lasat suporterii fara cuvinte din cauza modului in care a…

- Justin Bieber are nenumarați fani, dar se pare ca a pierdut cațiva la Montreal saptamana aceasta. Cantarețul canadian a fost huiduit de spectatori dupa ce a facut cateva comentarii disprețuitoare despre echipa de hochei a orașului, Montreal Canadiens. Bieber – care a declarat frecvent ca este fan al…