- Inainte de sarbatorirea oficiala a Zilei Internaționale a Copilului, Organizația Femeilor Social-Democrate din Municipiul Brașov a organizat o petrecere speciala pentru copiii Asociației Copiilor cu Sindrom Down „Zambete și suflete curate”. Dupa cum am promis sa sprijinim și sa aducem bucurie in viața…

- Ce a insemnat „Aducem bucurie prin culoare” – eveniment susținut de iubitorii recondiționarii mobilierului din Bacau și cum a aparut ideea acțiunii? Unul din motivele pentru care iubesc vopsirea de mobilier este faptul ca unește oameni faini si creativi. Al doilea este faptul ca aduce bucurie. Și exista…

- Poliția kenyana a exhumat 21 de cadavre in apropiere de orașul de coasta Malindi, in cadrul unei anchete privind un predicator despre care se spune ca le-ar fi spus adepților sa moara de foame pentru a se intalni cu Iisus, scrie BBC.

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat luni la sediul central al PSD ca social-democratii nu sustin sub nicio forma o majorare a varstei de pensionare peste varsta de 65 de ani. Haideti sa ne ocupam de speranta de viata sanatoasa a cetatenilor romani, dupa care sa vedem daca discutam despre o eventuala…

- Campania “Avem același sange” a ajuns vineri, 17 martie, in județul Galați, comuna Matca. Centrul mobil de donare a fost instalat in sediul Primariei Matca. Acțiunea de donare este posibila cu ajutorul personalului medical de la Centrul de Transfuzie Galați.

- Catalin Maruța a avut o prima reacție dupa ce actorul Andrei Aradits și soția lui au divorțat dupa 17 ani . In emisiunea lui de la Pro TV, prezentatorul a dezvaluit ca el știa de mai multe vreme de separarea celor doi. Ieri, 14 februarie, in emisiunea „La Maruța” de la Pro TV invitat a fost Jorge. In…

- Cel puțin șapte oameni au fost uciși și alți 25 raniți intr-un atac armat ce a avut loc joi seara la o biserica din Hamburg,... The post Șapte oameni au murit și 25 au fost raniți intr-un atac armat care a avut loc in Hamburg appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .