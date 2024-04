Stiri pe aceeasi tema

- O instanta din Moscova a respins cererea jurnalistului american Evan Gershkovich de eliberare din arestul preventiv inainte de procesul in care este acuzat de spionaj, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.

- Kremlinul a transmis joi ca este nevoie de tacere deplina atunci cand vine vorba de discuțiile despre posibilele schimburi de prizonieri care il implica pe Evan Gershkovich, un reporter Wall Street Journal arestat in Rusia in urma cu un an, sub suspiciunea de spionaj, noteaza Reuters.

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a comentat apelul omologului sau polonez, Andrzej Duda, de a crește contingentul militar american in Polonia. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la Bloomberg. "Nu este nevoie de trupe suplimentare la granița poloneza, dar miine ma intilnesc cu premierul",…

- Un incendiu de proporții a izbucnit, joi dimineața, la o hala pe Calea Baciului, iar ISU Cluj intervine cu 6 autospeciale de stins focul. ”Pompierii din cadrul Detașamentelor 1, 2 și Turda intervin in aceste momente cu 6 autospeciale și 2 autoscari pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o hala…

- FIFA a respins apelul lui Marc Overmars, directorul tehnic al clubului belgian Royal Antwerp, impotriva suspendarii sale pe plan global, a confirmat miercuri purtatorul de cuvant al fostului fotbalist, Frank Neervoort, pentru agentia olandeza de presa ANP, informeaza radioteleviziunea belgiana RTBF.In…

- Alec Baldwin, acuzat de omor prin imprudenta, a pledat oficial nevinovat miercuri, in fata unui tribunal american, la mai bine de doi ani de la impuscatura fatala care i-a costat viata directoarei de imagine al westernului sau, "Rust", scrie AFP, citat de news.ro.Actorul, in varsta de 65 de ani,…