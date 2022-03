Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul german Kai Havertz este dispus sa-si plateasca biletele de calatorie pentru meciurile din deplasare ale clubului de fotbal Chelsea, care se confrunta cu probleme financiare din cauza restrictiilor impuse de guvernul britanic, transmite Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Miliardarul rus Roman Abramovici a predat administrarea clubului de fotbal catre administratorii fundației sale caritabile, anunța BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Ministrul Bogdan Aurescu va prezenta evaluarea partii romane asupra stadiului actual al crizei si impactul asupra securitatii euroatlantice, inclusiv din perspectiva ingrijoratoare a declansarii unei agresiuni armate.„Ministrul de externe roman va sustine necesitatea continuarii eforturilor pentru gasirea…

- Alte 3 927 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 1 096 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 24 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 9-Rusia, 5-Romania, 3-Ucraina, 2-Germania, 1-Spania, 1-Italia, 1-Turcia, 1-Canada,…

- Alte 5366 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 961 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 34 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9 - Romania, 7 - Rusia, 4 - Italia, 3 - Germania, 3 - Ucraina, 2 - Egipt, 1 - Belgia,…

- Alte 2447 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 396 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 22 sint asociate cu contact in afara țarii: 8-Ucraina, 5-Romania, 2-Germania, 2-Egipt, 1-Turcia, 1-Spania, 1-Marea Britanie,…

- Alte 2681 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 114 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri astazi, 45 sunt asociate cu contact in afara țarii: 13 - Romania, 9 - Ucraina, 8 - Italia, 4 - Rusia, 3 - Egipt, 3 - India,…

- Alte 1858 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 197 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 52 sint asociate cu contact in afara țarii: 12 - Rominia, 6 - Marea Britanie, 6 - Ucraina, 5 - Germania,…