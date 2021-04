Stiri pe aceeasi tema

- Mioara Costin, fosta jurnalista la Realitatea PLUS, a fost numita consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata joi in Monitorul Oficial. In martie, Mioara Costin anunța ca urmeaza sa demisioneze de la…

- Madlen Serban a fost numita in functia de secretar general al Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Andra-Sabrina Plesa a fost numita in functia de vicepresedinte,…

- Datele publicate de consilierul Ministerului Sanatații, acțiune in urma careia s-a declanșat o cercetare penala, ar fi fost de fapt publice, susțin reprezentanții ministerului. Mai mult, chiar Corpul de control al primului – ministru ar fi certificat acest lucru. Ministerul Public a primit o sesizare…

- Restricțiile decise joi de Guvern nu vor intra in vigoare din aceasta seara, ci vor fi implementate de duminica, a anunțat vineri premierul Florin Cițu.„Precizari referitoare la Hotararea CNSU privind noile masuri. Astazi se va publica hotararea in Monitorul Oficial, insa, avand in vedere timpul scurt…

- „Incepand de astazi (joi – n.r.), Programul Noua Casa este din nou activ pentru populatie dupa publicarea ordinului privind nivelul comisioanelor de risc administrate de FNGCIMM in Monitorul Oficial. Anul trecut, Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, a modificat programul Prima Casa prin majorarea…

- Alina Pop a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Claudiu-Sorin Rosu-Mares a fost eliberat din functia de secretar…

- Corina Licea a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului National de Administratie printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin,…

- Peter-Janos Makkai a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Tot vineri, seful Executivului a decis eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii…