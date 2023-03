Jurnalistă Financial Times, impresionată de Piața Obor: „Cumpăr o salată frumoasă cu 3 lei de la Florian”. FOTO In contextul crizei legumelor din Marea Britanie, The Financial Times a facut o vizita la Piata Obor din Bucuresti, “cea mai mare din tara”, unde verdeturile de sezon sunt la preturi rezonabile si din belsug. Jurnalista Erica Wagner de la FT scrie ca Piata Obor a devenit una dintre favoritele ei din Europa si povesteste cat de incantata a fost sa gaseasca salata, urzicile si loboda de sezon. “Cumpar o salata frumoasa, untoasa, de la Florian cu 3 lei – adica cam 50 de centi – impreuna cu cateva legaturi de ceapa de primavara cu coada lunga si luxurianta; ridichi crocante, rosu aprins; patrunjel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

