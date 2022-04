Stiri pe aceeasi tema

- O publicație germana a angajat-o pe jurnalista Marina Ovsiannikova, rusoaica ce a avut curajul sa transmita un mesaj anti-razboi in direct in cadrul celui mai corupt post de televiziune din Rusia. Rusoaica va lucra pentru compania care deține ziarul Die Welt, transmiand din Ucraina și Rusia, a anunțat…

- Marina Ovsiannikova, jurnalista rusa care s-a opus in direct la Pervii Kanal fata de invazia din Ucraina va fi corespondenta la ziarul Die Welt. Femeia de 43 de ani va transmite prin corespondența știri atat pentru ziar, precum și pentru canalul de știri TV Die Welt, inclusiv din Ucraina și Rusia, a…

- Marina Ovsianikova, jurnalista care a aparut la postul public de televiziune din Rusia cu un mesaj impotriva razboiului, in timpul celui mai urmarit program de știri din țara, a fost angajata de ziarul german Die Welt.

- Șeful departamentului de știri de la Pervii Kanal, principalul canal de televiziune de stat din Rusia, o acuza de „tradare" pe Marina Ovsiannikova, jurnalista care a protestat in direct, in timpul buletinului de știri, conform BBC.

- ​Marina Ovsiannikova, jurnalista care a protestat in direct la una din cele mai mari televiziuni ruse, Pervii Kanal, vorbește intr-un interviu despre viața ei de dupa gestul contestat de unii și aplaudat de alții. Ea spune intr-o discuție cu germanii de la Der Spiegel ca in prezent traiește ascunsa…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a protestat in direct in timpul unui buletin de stiri al postului de televiziune Pervii Kanal, pro-Kremlin, impotriva ofensivei trupelor ruse in Ucraina, va parasi canalul din proprie initiativa, a declarat aceast

- Marina Ovsiannikova a fost amendata și eliberata dupa ce a protestat impotriva razboiului din Ucraina in cadrul unei emisiuni de știri in direct și a realizat un videoclip impotriva razboiului. Redactorul „Pervii Kanal”, controlat de stat, a fost reținuta dupa ce a intrat luni in platou ținand o pancarta…

- Marina Ovsiannikova, jurnalista care a protestat in direct, intr-un studio de stiri al televiziunii de stat din Rusia, fața de razboiul din Ucraina, se teme pentru siguranta sa. Marina Ovsiannikova și-a exprimat speranța ca protestul sau le va deschide ochii rusilor asupra propagandei.