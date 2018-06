Jurnalistă, anchetată în Arabia Saudită pentru „ținută indecentă” VIDEO O jurnalista de la o televiziune din Dubai este anchetata de autoritațile saudite pentru „ținuta indecenta”, dupa ce a comentat in strada, imbracata intr-o abaya decoltata, ridicarea interdicției pentru femeile din Arabia Saudita de a conduce autovehicule. Jurnalista, Shereen al-Rifaie, a realizat un reportaj pe o strada din Riad pe care treceau mașini, fiind imbracata in pantaloni albi și o abaya alba, roba lunga și ampla, desfacuta larg și care lasa sa i se vada decolteul. De asemenea, ea purta o eșarfa ce lasa la vedere parul, relateaza The Sun . Aceste imagini au declanșat rapid un val de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

