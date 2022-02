Stiri pe aceeasi tema

- Junalistul asasinat era reporter al site-ului de stiri Noticias Web. Acesta a fost asasinat in statul Oaxaca, in timp ce se afla in masina, a precizat procurorul statului, Arturo Calvo, relateaza Agerpres.„Am facut deja doua arestari, avem de asemenea armele cu care ei au comis crimele. Chiar daca i-am…

- Heber Lopez Vazquez era reporter la site-ul de stiri Noticias Web și a fost ucis in timp ce se afla in mașina in statul Oaxaca, din sudul Mexicului, potrivit datelor anunțate de pachet, relateaza AFP, citata de Agerpres . Doua persoane au fost arestate in acest caz, au anunțat autoritațile, adaugand…

- Ahmed Sami El Bourkadi a fost adus si astazi la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi pentru audieri. Procurorul a extins cercetarile cu noi infractiuni: distrugere si furt calificat. De asemenea, a fost audiat un nou martor cat si proprietarul vilei, care s-a constituit parte civila pentru despagubiri,…

- Astazi, Ahmed Sami El Bourkadi, tanarul suspectat pentru oribila crima de la Iași va fi audiat pentru prima data. Tanarul marocan urmeaza sa dea explicații in fața procurorilor cu privire la fapta pentru care e considerat principalul supect. El iși susține nevinovația și precizeaza ca altcineva a savarșit…

- „Ca urmare a administrarii probatoriului in cauza, fata de tatal copilului s-a declansat urmarirea penala sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie in modalitatea omorului. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu a dispus retinerea barbatului pentru 24…

- Un roman in varsta de 21 de ani a fost omorat de un coleg, duminica, in apartamentul in care locuiau impreuna, in Germania, relateaza cotidianul Bild.La o zi dupa uciderea unui șofer de curierat roman in varsta de 21 de ani, in apartamentul sau din cartierul Schrebitz, din Ostritz, presupusul ucigaș…

- Mexicul a inregistrat sambata peste 30.000 de cazuri noi de COVID-19, un record de la inceputul pandemiei, ceea ce a determinat unele state mexicane sa inchida din nou scolile, noteaza AFP. In 24 de ore, au fost inregistrate 30.671 de cazuri noi, pentru un total de 4.113.789.Recordul…

- Procurorul de caz care ancheteaza moartea celor doi studenți descoperiți uciși la Iași, intr-o vila de lux, face dezvaluiri. Aceasta spune ca moartea a fost una extrem de violenta, cei doi fiind injunghiați de mai multe ori de faptaș. ”Moartea tinerei a fost violenta fiind datorata insuficienței…