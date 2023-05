Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat marti in unanimitate o rezolutie prin care cere includerea grupului paramilitar rus Wagner, acuzat de executii in Ucraina si Africa, pe lista organizatiilor teroriste a Uniunii Europene.

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen

- Suntem in ziua 432 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Ucraina a anunțat duminica ca trupele sale dețin controlul asupra unor parți ale orașului Bahmut, scena unui atac prelungit rusesc, in timp ce șeful grupului de mercenari Wagner a declarat ca oamenii sai inregistreaza progrese. viceministrul…

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis cel puțin 100 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la forțele ucrainene pentru a marca Paștele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica (16 aprilie) de fondatorul grupului, Evgheni Prigozhin. Șeful de cabinet al președintelui…

- Anunțul transmis de UE și SUA catre China a fost facut de Josep Borrell și secretarul de stat american Antony Blinken. Cei doi au avut o intrevedere la Bruxelles, in marja celui de-al zecelea Consiliu Ministerial UE-SUA pentru Energie, pe care l-au coprezidat, și a reuniunii miniștrilor de externe din…

- Justitia europeana a anulat miercuri, 8 martie, sanctiunile Uniunii Europene impotriva mamei sefului grupului paramilitar rus Wagner, informeaza AFP. ”Chiar daca (seful Wagner, Evgheni Prigojin – n.red) este responsabil de actiuni ce au compromis integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta…

- Presdintele Volodimir Zelenski a postat, vineri, un mesaj video pe Facebook, in care vorbeste despre atacurile cu rachete si drone cu care Rusia a lovit Ucraina in ultimele 24 de ore si sustine in continuare ca doua dintre aceste rachete au trecut prin spatiul aerian al Romaniei, desi autoritatile…