Stiri pe aceeasi tema

- De fapt nu numai o tara este trista si intunecata, ci si lumea intreaga, atunci cand prea mult lipsesc evenimentele sublime, create prin Cultura, prin Sport, prin atitudine si fapte. Sublimul ne caracterizeaza ca specie umana, si nu doar josnicia ne trimite la cealalta specie – adorabila si ea in inconstienta…

- Scriam in „Adevarul de Cluj”, din februarie 1996, un articol cu acest titlu, foarte mandru de minunata pozitie interbelica a Romaniei de a fi la pupitrul conducerii Ligii Natiunilor, deci chiar in mijlocul eforturilor Europei de a asigura pacea si securitatea pe continentul nostru. Asadar, nu eram intr-o…

- Traind in cercul nostru stramt, in care azi …nenorocul ne petrece, avem, totusi, la indemana o sansa uriasa de a iesi din acest cerc, si anume eliberarea, libertatea prin Cultura. Am ajuns timpurile in care sansa nu o are doar cativa privilegiati, ci fiecare om. Lectura ne este la indemana. Cum gestionam…

- Cine va verifica efectele vaccinului administrat populației Medicul Rafila a vorbit ieri seara la antena3 despre posibilele efecte pe care acest vaccin așteptat de toata lumea le-ar putea avea. Potrivit acestuia, oamenii nu ar trebui sa fie tematori in privința reacțiilor adverse care ar putea aparea.…

- Potrivit surselor citate, se ia in calcul redeschiderea pentru inceput a gradinițelor și a invațamantului primar (clasele pregatitoare – IV-a). De asemenea, aceleasi surse precizeaza ca se lucreaza la scenarii de redeschidere treptata a școlilor in toata țara, fara a se ține cont de rata de incidența…

- Nu se poate mai frumoasa rugaciune creata de oameni de-a lungul secolelor decat „Tatal Nostru”, mai ales rugarea „Painea noastra cea de toate zilele, da-ne-o noua astazi…” Este deosebit de emotionanta, pentru ca se aminteste ca de „painea noastra”, cu atributul, spus tot cald, „cea de toate zilele”,…

- Au perfecta dreptate unii istorici si sociologi sa afirme ca odata cu crearea Romaniei Mari, in 1918, sistemul de discriminare si marginalizare a romanilor in propria tara a continuat, deoarece economia, comertul si finantele erau in mainile vechilor asupritori de veacuri, in buna parte, chiar si dupa…

- Vorbindu-se despre expozitia de arta si cusaturi organizata in plin centrul Bucurestiului, in patru mari sali ale Cercului Militar de pe Calea Victoriei, s-a relevat faptul ca „Femeia face Unirea. Rolul ei in aceasta sfanta Unire a Patriei a fost preponderent”. Ea „a fost insufletitoarea ostasilor,…